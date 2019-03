Los fiscales critican el fichaje de Torres-Dulce por un despacho de abogados

NO SE HA CUMPLIDO EL PLAZO DE INCOMPATIBILIDAD TRAS SU DIMISIÓN

El fichaje de Eduardo Torres-Dulce por el despacho de abogados Garrigues no ha sentado bien entre los fiscales. Una incorporación que ha autorizado el Gobierno, a pesar de que aún no se ha cumplido el plazo de dos años de incompatibilidad después de su dimisión como fiscal general del Estado. Algunas asociaciones de fiscales califican de "prematura" y "preocupante" la decisión, por la información sensible que ha manejado durante su mandato.