El fiscal del Tribunal de Cuentas ve indicios de delito en todos los partidos políticos

De momento, Al Tribunal no le cuadran las cuentas. Su fiscal se ha puesto a investigar la contabilidad de 2012 de los partidos políticos y le han salido muchos chanchullos. Se está elaborando un informe en el que aparecen cuentas sesgadas, prestamos extraños o donaciones ilegales y además en casi todos los partidos y con las fórmulas más variopintas.

Según esta investigación el PP por ejemplo tira de clásico. El informe refleja 1,3 millones de euros que no se habrían declarado a Hacienda y supuesta una donación ilegal de una empresa que contrata también con la administración pública. Tampoco se libra el PSOE, según las pesquisas del fiscal, los socialistas se camuflarían en sus fundaciones. Supuestamente les habría prestado dinero sabiendo que no lo podrían devolver. Y además apuntándolo como ingresos y no como deudas.

Pero para el Tribunal de Cuentas no sólo el bipartidismo sucumbe a la ingenería contable, también otros como Convergencia, que según el informe del fiscal habría colado en la contabilidad 1,7 millones de euros bajo el epígrafe de "Notas Internas".

Y sobre el PNV al fiscal no le cuadra una supuesta permuta de 4,9 millones de euros por una finca. Ellos dicen que ya lo han aclarado y que todo es legal. De momento, la investigación del fiscal es un borrador, es decir, los partidos todavía se puede demostrar que tienen bien las cuentas. En caso contrario, el siguiente paso sería ir a la justicia.

En esta ocasión, al ser una investigación del 2012, no se podría alegar que los delitos han prescrito.