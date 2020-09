Tras diez horas de reunión, sigue sin haber acuerdo entre Gobierno, patronales y sindicatos para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En esta ocasión, preocupa especialmente la situación puesto que hay una fecha límite: el próximo miércoles, día en que la anterior regulación caduca.

Sin embargo, aunque las negociaciones entre el Ejecutivo y los agentes sociales parecen estar bloqueadas, no se han roto aún. Sí se han logrado cerrar determinados aspectos ya pactados: se mantiene el contador a cero de las prestaciones por desempleo. Es decir, no se gasta paro. Además, se mantendrá el 70% de la base de cotización y no bajará al 50%.

En cambio, el principal problema está en las exoneraciones a la Seguridad Social. Pese a la urgencia de dicha situación y al estancamiento de los pactos, desde los sindicatos se muestran positivos. "Ningún agente social ha dejado la mesa. Ninguna mesa ha saltado por los aires. Los avances de la mesa son evidentes: se mantiene y refuerza la protección social, así como el perímetro de ERTE a renovar y los que vengan", ha anunciado Comisiones Obreras en Twitter.

El próximo miércoles no sólo caducan los ERTE, sino todas las medidas incluidas en el llamado 'escudo social': moratoria alquileres e hipotecas, prohibición de los desahucios y el corte de suministros, entre otras medidas. De hecho, en lo relativo al escudo social, la Vicepresidencia de Derechos Sociales está intentando cerrar la prórroga de todas las medidas con los ministerios económicos.