El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha recordado en una rueda de prensa que "el fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control", a pesar de que "cada día que pasa el nivel de vacunación es mejor". En este sentido ha asegurado que "el riesgo existe", aunque ha reconocido que "no podemos descartar que pueda pasar, pero que probablemente no tendría un impacto tan grande como en otras olas".