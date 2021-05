El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha expresado en una rueda de prensa para informar sobre los datos del coronavirus en España que "hay herramientas" para controlar la incidencia acumulada tras el fin del estado de alarma.

"No deja de ser un punto de preocupación, no porque no existan las herramientas, sino porque pueda haber una falsa percepción de lo que implica el estado de alarma", ha advertido el epidemiólogo, que ha sido claro al respecto: "El fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control. Las personas tienen que entender que las medidas que dependen individualmente de cada uno se van a seguir aplicando y que las comunidades autónomas van a seguir aplicando muchas medidas que nos permiten controlar la transmisión".

Aun así, Simón ha reconocido que "el fin del estado de alarma no implica el fin de las medidas de control", a pesar de que "cada día que pasa el nivel de vacunación es mejor".

En este sentido ha asegurado que "el riesgo existe", aunque ha reconocido que "no podemos descartar que pueda pasar, pero que probablemente no tendría un impacto tan grande como en otras olas": "De pasar algo, se parecería más a esta cuarta ola que acabamos de pasar, si es que realmente pasa algo".

Además, Simón confía en que algunos factores como "la vacunación, el clima o que la gente está todavía concienciada de que no puede dejar atrás las medidas de precaución" contengan esta posibilidad.