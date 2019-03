Fijan para julio de 2014 el juicio por el despido de Bárcenas del PP

El juzgado ha citado para esa fecha a las partes para un acto de conciliación y de no llegar a un acuerdo ese mismo día se celebraría el juicio.

Todo indica que ese acuerdo entre las partes no se producirá, ya que el pasado 15 de marzo ya hubo un desencuentro entre los representantes legales del PP y de Bárcenas cuando se celebró un acto de conciliación previo a la admisión de la demanda ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Comunidad de Madrid.

El que se haya fijado el juicio con más de un año de diferencia se debe a que muchos juzgados de lo social están saturados y a que, desde que la reforma laboral abarató el despido, ya no se ven en la urgencia de celebrarlos dentro de los primeros tres meses.

Esto ocurre porque la mayoría de los empresarios optan por indemnizar a los trabajadores en lugar de readmitirlos y en este último caso el Estado debe abonar la demora en la tramitación, han explicado expertos en derecho laboral.

En un decreto, fechado el 22 de marzo, el Juzgado admite a trámite la demanda porque Bárcenas "reúne formalmente los requisitos de capacidad y/o representación necesarios para comparecer en juicio", y le requiere a que presente en quince días el acta de conciliación ante el SMAC en la que figura la cantidad reclamada.

En este escrito, el Juzgado advierte al extesorero de que si no asiste al juicio ese día y el PP no alega interés en la continuación del proceso se dará por desistida su demanda. Además indica que si el PP no comparece de forma justificada, el juicio se celebrará igualmente.

Bárcenas presentó esta demanda el pasado febrero alegando que había seguido trabajando como asesor del PP hasta el 31 de enero de este mismo año, fecha en que, asegura, fue dado de baja sin su consentimiento, lo que coincidía con la publicación un día antes de las notas manuscritas sobre una supuesta contabilidad B del PP, que le fueron atribuidas a él.

En su demanda, Bárcenas pide una cantidad superior a los 890.000 euros en concepto de 42 salarios dejados de percibir, a lo que añade otra cantidad menor en concepto de liquidación, lo que eleva a más de 900.000 euros el total del dinero reclamado.

El PP ha negado en todo momento la versión de su extesorero sobre su despido y ha insistido en que la relación laboral con Bárcenas finalizó en 2010, tras su imputación en el caso Gürtel.

La demanda de Bárcenas contra el PP es una de las múltiples acciones en marcha que les enfrentan desde la publicación de los llamados "papeles de Bárcenas" y de las informaciones que apuntan a supuestos pagos en negro por parte del extesorero a altos cargos del partido.