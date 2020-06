A partir del 1 de julio la Unión Europea reabre fronteras a ciertos países que se consideran "seguros", entre los que previsiblemente no estarán China, Estados Unidos, Rusia o Brasil, al ser países de alta transmisión. Aunque la Comisión Europea todavía tiene que comunicar la decisión final tras la votación de los Estados miembro.

Fernando Simón, portavoz de Sanidad y director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha dicho en rueda de prensa que se espera "que no sea una gran avalancha" de turistas los que lleguen a nuestro país con la reapertura de fronteras.

El hecho de que el volumen de personas que van a venir a España este verano "son muchas menos" que en años anteriores, reducen los riesgos de importar casos de COVID-19. No obstante, el experto ha señalado que no existe el riesgo de transmisión cero y que no se van a detectar todos los casos "hagamos lo que hagamos, eso seguro".

"No se va a poder detectar todo a través de los servicios de control", ha indicado. A modo de ejemplo, el portavoz de Sanidad ha explicado que aunque un viajero tenga una PCR negativa hecha en su país de origen, no se puede saber si va a seguir siendo positivo cuando lleguen a España.

Sobre los sistemas de control implantados en los aeropuertos españoles, Simón ha destacado que serán suficientes si se "añaden restricciones extra", como son la restricción de países con alta incidencia, la ficha de vigilancia o el control de los contactos, en definitiva, mecanismos que "permiten reducir los contagios".

Además, también ha indicado que se reducen los riesgos con otras medidas como el distanciamiento físico o el uso de mascarillas obligatorios en nuestro país. "Si entra un caso, con esto se reduce la posibilidad de producir brotes".

"Se van a producir casos importados y se están produciendo"

El portavoz de Sanidad ha especificado que ya se "van a producir y se están produciendo" casos importados, pues "nadie puede detectar todo".

"No se puede pretender que nuestras fronteras estén blindadas contra la entrada de casos, ni locos. Ni nosotros ni nadie puede", ha hecho hincapié el experto.

Por ello, frente a la llegada inevitable de casos del extranjero, apuesta por controlarlos lo antes posible, atajándolos de forma "rápida y sensata".