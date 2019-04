Fernández Díaz y De Alfonso hablaron de cómo filtrar a la prensa una información para dañar a Xavier Trías

Fernández Díaz no piensa dimitir por hacer su trabajo. "Si se reúne el magistrado del Parlament contra el fraude y la corrupción con el ministro se supone que no van a hablar de fútbol y toros", apunta el ministro en funciones.

De toros no, pero sí de cómo darle una estocada a un viejo amigo: "Esto de Xavier Trías (...) Esto está circulando ya eh". De Alfonso responde: "Yo te aseguro que no debe saber nada, porque quien me lo dice a mí no tiene, no es una persona allegada a él”. Fernández Díaz insiste: "A mí ya me ha llamado alguno para preguntarme si esto tal y yo me he hecho el loco".

La presunta cuenta de Trías en Suiza dejó de ser un secreto días después de esta charla con símiles taurinos. Fernández Díaz pregunta al jefe de Antifraude: "Y si esto saliera ¿tú qué opinas de esto?". De Alfonso contesta: "Yo ministro soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe vaya a acabar con el animal. Darle dos rejonazos y clavarle la pica no le mata. (...) Porque claro luego ya no le voy a poder sacar nada que sea más gordo que tener doce millones sin declarar en el extranjero o trece... Más gordo que eso sólo es descubrir un homicidio". Díaz vuelve a responder: "El número de cuenta corriente…"

Trías lo califica de "Lamentable, alucinante": "Me trata como si fuera un toro, una cosa curiosa". El exalcalde de Barcelona revela que le ofreció el indulto a Díaz, sin éxito. "Me dijo como católico no puedo soportar la tensión de nuestra relación y le dije es muy fácil si me pides perdón yo te voy a dar el perdón", explica.

Para el PP los que sí que han perdonado al ministro son los españoles. El Congreso ha rechazado la comparecencia del titular de Interior.