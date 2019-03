La visita de Fernández Díaz a Melilla se convierte en una oda a la Guardia Civil y las concertinas

TRAS VISITAR LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

Casi no le da tiempo, pero el ministro del Interior finalmente ha visitado el CETI de Melilla. Allí se hacinan 1.300 personas, aunque su capacidad no llega a 500. Jorge Fernández también ha estado en el paso fronterizo. La visita del ministro se ha convertido, lejos de interceder por las personas que allí viven con lo mínimo, en una ferrea defensa de la Guardia Civil, que, según el titular de Interior, "no hizo nada mal" en la tragedia en la que murieron 15 migrantes. Asimismo, ha descartado enviar al Ejército a reforzar la frontera, ha anunciado medidas para fortalecer su seguridad y ha vuelto a llamar a un pacto de Estado de inmigración.