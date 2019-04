Felipe González: "El PSOE tiene que hablar con todos, no tengo preferencias"

El expresidente del Gobierno español Felipe González afirma que no tiene "preferencias" entre el Partido Popular (PP) y Podemos para ampliar el acuerdo entre socialistas y Ciudadanos y consideró que sería "un fracaso" la convocatoria de una nueva cita electoral.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos "tienen que hablar con todos los partidos y no tengo preferencias porque tengo tanto respeto a los cinco millones de votantes de Podemos, más las Mareas, Compromís y BCN en Comú, como a los votantes del PP, que son siete millones y pico", señaló González en una rueda de prensa en Sao Paulo.

González subrayó que todas las formaciones "tienen que seguir intentando" formar Gobierno en España y apuntó que "les queda todavía bastante tiempo para dialogar". "Los ciudadanos se han pronunciado. Sería un fracaso de la representación, tener que volver a votar en junio", agregó.

El expresidente socialista español (1982-1996) reconoció que "no sabe" si la hoja de ruta trazada por el PSOE y Ciudadanos da suficiente margen para que se puedan sumar otros partidos. No obstante, subrayó que "el contenido del trabajo no es criticable salvo que uno se siente en una mesa y diga qué mejoraría o qué cambiaría de ese acuerdo con los interlocutores".

González agregó que a Pedro Sánchez, el candidato socialista, "hay que agradecerle que haya roto la inmovilidad que se hubiera producido si nadie hubiera querido tomar el riesgo de ir a la investidura" y cargó contra el presidente en funciones del Gobierno, Mariano Rajoy (PP).

En su opinión, el líder popular "bloqueó" el proceso al renunciar a formar Gobierno porque "no fue un desistimiento de verdad, sino una especie de broma, de pasa tú primero que a mi me da la risa y, cuando tú fracases, yo volveré".