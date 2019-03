Felipe González: "Es un error excluir a todos los imputados de las listas"

Preguntado sobre el momento en el que un político debería renunciar a su cargo por estar inmerso en un proceso judicial, González responde que "si le aplicáramos la Constitución en sentido estricto, en el momento en que estuviera condenado, porque la justicia es la que decide si lo inhabilita o no".



González afirma que en España "dentro de un año estaremos probablemente con una especie de arco parlamentario a la italiana", ya que puede darse "un arco parlamentario en el que no habrá mayorías". Manifiesta que está "orgulloso" del régimen de 1978 "que nos permite votar a quien queramos" y reconoce que "hay una crisis de liderazgo".



Respecto a las elecciones andaluzas, el expresidente explica que esa crisis de liderazgo no se corresponde con la personalidad de la candidata socialista, Susana Díaz, de quien -afirma- "tiene una muy buena oportunidad, y así lo deseo, de tener una mayoría que le permita gobernar". Se pronuncia sobre el secretario general del PSOE y dice que "Pedro Sánchez se está consolidando. Sin duda alguna. ¿Que le falta recorrido para terminar de consolidarse? Sin duda alguna", opina.



Opina que hay que reformar la Constitución "en bastantes sentidos" y "hay que modificar lo que queda obsoleto".



Sobre Podemos, declara que "creo que está haciendo un esfuerzo rápido de reinventarse para no aparecer como una alternativa de izquierda excesivamente radical y tiene derecho a hacerlo", y sobre Ciudadanos manifiesta que "me parece inteligente, ocupar un espacio de centralidad que la radicalización hacia la derecha del PP ha abandonado".



En la entrevista también se pronuncia sobre la situación en América Latina, donde dice que "la defensa de la democracia ha descendido" y declara que "es muy, muy difícil, pero que en Venezuela tiene que haber un diálogo". Y sobre una posible mediación