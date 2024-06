"No es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto económico cuando lo tienen los vascos y los navarros". Así de tajante se mostraba el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una intervención en el Círculo de Economía en noviembre de 2016, cuando por entonces era el presidente de la Xunta de Galicia. Pero ahora el 'popular' carga contra una financiación singular en Cataluña -una propuesta del Gobierno inferior a lo que planteaba en 2016-, asegurando que "está fuera del ordenamiento jurídico" y "está abocada al fracaso". Además, en su programa a las elecciones catalanas de 2012, el PP defendía una "financiación singular", usando el mismo término que utilizar ahora el PSOE.

Feijóo, en una rueda de prensa este lunes por la tarde tras la cumbre de líderes del Partido Popular Europeo, ha asegurado que él "no cree que haya una sola comunidad autónoma de España que esté de acuerdo con una financiación singular de una comunidad en contra de las demás. No existe esa posibilidad". "No creo que ni siquiera haya un solo presidente de una comunidad con presidente socialista que esté en disposición de renunciar a lo que le corresponda en beneficio de una única comunidad", ha defendido el 'popular' al ser preguntado por la propuesta del Gobierno de una financiación singular para Cataluña.

"No ha ocurrido nunca desde los años 80, cuando empezamos a aprobar los Estatutos de Autonomía", ha sostenido Feijóo en un tono menos duro que el resto de dirigentes del PP, asegurando que "una financiación que salga del escenario de la multilateralidad, del Consejo de Política Fiscal y Financiera es una financiación abocada al fracaso". "Y estoy convencido que no hay un solo presidente de comunidad autónoma del partido socialista o del PP que esté de acuerdo en renunciar a lo que le pertenece, que es un sistema multilateral acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que mantenga el sistema de financiación de la Lofca, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónoma", ha aseverado. Y ha terminado afirmando que "todo lo demás está fuera del ordenamiento jurídico y de los principios básicos que hemos mantenido durante estos 45 años".

Pero en 2016, y ante los empresarios, defendía que no conocía a ninguna comunidad que no diga que Madrid no le da lo que le corresponde. Por eso, aseguraba que no dice que "que el concierto catalán no tenga razón en cuanto a la demanda, porque es verdad que lo tiene Euskadi y lo tiene Navarra". "Eso es absolutamente cierto. También es cierto que en la discusión constituyente, pues, se llegó al acuerdo de que Cataluña no tuviese concierto. Ahora bien, es verdad que estas cosas se puedan cambiar y se puedan plantear y se pueden discutir", así señalaba abriendo la puerta a un concierto económico en Cataluña.

Así prometía el PP en 2012 una financiación singular

Además, y pese a las reacciones tan duras desde el PP a la propuesta del Gobierno, en su programa a las elecciones catalanas de 2012 ya se hablaba de "financiación singular en Cataluña". "Desde el Partido Popular catalán trabajaremos para mejorar la financiación singular para Cataluña, basado en el principio de ordinalidad y una solidaridad finalista", recoge el programa electoral del Partido Popular de 2012, titulado "Catalunya sí, España también". En este documento, aseguran que "trabajarán para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña, que responda al objetivo de resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender a sus competencias".

Una idea que prometían que estaría dentro del marco de la LOFCA. "Esto lo haremos mediante el incremento de los impuestos cedidos y de la participación en la cesta de impuestos, en el marco de un modelo propio con capacidad normativa, dentro del régimen común de la LOFCA. Este modelo permitirá, mediante el establecimiento de fórmulas de colaboración entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la gestión, recaudación, liquidación e inspección de la totalidad de los impuestos propios, cedidos y transferidos", recogían.

El PSOE descarta un concierto y recuerda las palabras de Feijóo

Desde el PSOE, la portavoz de la Ejecutiva Federal, Esther Peña, ha rechazado la posibilidad de que haya un concierto económico para Cataluña, como asegura que defendió en su momento Alberto Núñez Feijóo. Peña ha defendido una financiación singular para varias comunidades autónomas más allá de la catalana. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha negado que la financiación "singular" para Cataluña a la que este fin de semana hizo referencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a traducirse en un sistema de concierto económico similar al que tiene Euskadi o Navarra.

En una rueda de prensa en Ferraz, la portavoz socialista ha recordado que el actual líder del PP dijo en noviembre de 2016 que "no es fácil de explicar que a Cataluña no se le dé un concierto cuando lo tienen vascos y navarros". Asimismo, ha criticado que ahora se "rasgue las vestiduras" porque los socialistas defienden una financiación singular para esta comunidad autónoma. "El Partido Socialista no está en el concierto que propone el señor Feijóo", ha señalado Peña, que ha echado en cara al líder del PP. El Partido Socialista está comprometido con el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos a los que llega y a la reforma de la financiación autonómica más justa y más solidaria para los territorios", ha señalado.

Aunque ya estaba el debate sobre la mesa de la mano de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha asegurado este domingo en una entrevista en La Vanguardia que ese trato diferenciado es completamente factible: "Eso lo hemos firmado en el acuerdo de mi investidura con ERC". En ese acuerdo, se habla de una gestión singular, una dotación de recursos económicos extra para algunas áreas, como la de los Mossos d'Esquadra, que se terminó de pactar a finales de 2023.

Los independentistas quieren "las llaves de la caja"

Sin embargo, para ERC, el PSOE solo está mareando la perdiz y la portavoz de los republicanos, Raquel Sans, ha reprochado este lunes al presidente intentar "enredar", y le ha pedido abordar directamente la soberanía fiscal para Cataluña. "Habla de financiación singular dentro del régimen común, pero nosotros hablamos de tener las llaves de la caja", ha señalado, exigiendo así un concierto económico parecido al vasco. "Quieren gestionar y recaudar el 100% de los impuestos y después devolver una parte al Estado", ha criticado Sans.

Los de Junts han ido más allá y han considerado "chantaje y escándalo" el ofrecimiento de una financiación singular a cambio de un apoyo a la investidura del líder del PSC, Salvador Illa. Así ha calificado Carles Puigdemont la oferta de Sánchez en un tuit, mientras espera que ERC apoye una investidura del PSC. Asimismo, ha amagado en ese mismo tuit con comprometer la estabilidad de Sánchez. Una amenaza que en el PSOE no acaban de creerse, tal como ha dejado caer Peña: "Tengo que reconocer la extrañeza, tengo que ver si esas palabras tienen la misma validez que cuando decía que si no ganaba se retiraba".