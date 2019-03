Feijóo señala a PSdeG y BNG por ser el Gobierno que más dinero ha dado a empresas de Dorado

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que se equivocó y que cometió un error por haberse fotografiado con Marcial Dorado hace dos décadas, por lo que ha pedido disculpas, pero se ha mostrado "tranquilo" por haber dicho "la verdad" y haber acabado con la infamia.

Núñez Feijóo ha comparecido en el Parlamento gallego para explicar las fotos, de mediados de los 90, en las que aparece junto a Marcial Dorado, condenado ahora por narcotráfico, y en su intervención ha señalado que el gobierno coaligado del PSOE y BNG en la Xunta es el que más dinero ha dado a las empresas de Marcial Dorado, que cumple condena en el penal de Topas (Salamanca).

En su primera intervención, el presidente gallego ha reiterado las explicaciones ya ofrecidas hasta ahora y ha censurado la "hipocresía" de los grupos de la oposición que se han dedicado a lanzar "insinuaciones" sobre una supuesta relación suya con el narcotráfico para continuar con "la infamia".

Asegura que enfrió la relación hasta cortarla al saber por la prensa que tenía causas pendientes

Ha contestado a 23 preguntas, que él mismo se ha hecho, en las que ha insistido en que conoció a Dorado a través de otras personas, cuando él no era presidente y esa persona no tenía ninguna condena por contrabando ni por narcotráfico y que enfrió la relación hasta cortarla cuando supo por la prensa que tenía causas pendientes por contrabando.

Además, ha acusado a los grupos de la oposición de conocer la existencia de las fotografías antes de su publicación y al BNG y al PSdeG de haber investigado los supuestos contratos entre el Sergas y las empresas de Dorado, cuando él era el número dos de ese organismo, y que sin embargo "no encontraron nada". "No había nada, solo necesitaban unas fotos para insinuar: porque la verdad les frustra la infamia, saben que en el ámbito de mis competencias no adjudiqué ni firmé nada a esta persona que entonces no estaba condenada, pero insinúan.

¿Saben la legislatura donde más dinero se le dan a empresas de Dorado? Fue con el bipartito", ha dicho el presidente gallego, que ha explicado que no cuestiona la legalidad "pero sí la hipocresía". Ha asegurado que no puede responder por la honorabilidad de todas las personas a las que ha conocido o con las que sale en fotografías, pero sí por la suya, y ha garantizado que se ha dedicado a trabajar por los intereses generales de Galicia siempre.

"¿Acaso ponen la mano en el fuego por todas las personas que han conocido o con las que se han fotografiado?", ha preguntado a los grupos de la oposición y ha asegurado que Pablo Escobar fue a la toma de posesión del presidente Felipe González y que al año siguiente fue condenado por vínculos con el narcotráfico.

También ha aludido al caso de los ERE en Andalucía y a los "aplausos" del BNG a Arnaldo Otegi, "en la cárcel por terrorismo", y se ha preguntado si estas relaciones convierten a los grupos de la oposición en narcotraficantes, corruptos, terroristas o colaboradores. "No", se ha contestado él mismo, "pero sí revela su hipocresía, la misma con la que actúan con sus insinuaciones para continuar con la infamia".

En su intervención ha apuntado que si no bastaba con sus explicaciones "claras" desde el primer momento, el testimonio del juez Vázquez Taín, que encarceló a Dorado, que descartó por irrelevantes las fotografías, les debería bastar para no continuar con la infamia.

Según su relato, entre 2001 y 2003, la época de la instrucción contra Dorado por Vázquez Taín, el juez acreditó que no hubo contactos en persona entre él y Dorado, y que tampoco recuerda si hubo llamadas para felicitarle el cumpleaños, aunque si las hubo fueron irrelevantes.

Ha insistido en que la oposición conocía la existencia de esas fotos y en que alguno de esos grupos intentó amedrentarle con ellas antes de su publicación, algo que no han conseguido, ha dicho, ya que las fotos finalmente se publicaron.