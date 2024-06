Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no eternice lo que es inviable" y convoque ya elecciones generales, acusándole de no tener un Gobierno "sólido", ni presupuestos ni una mayoría parlamentaria.

Durante la primera sesión de control en el Congreso de los Diputados tras las elecciones europeas, el líder del PP ha señalado que el Gobierno de PSOE y Sumar está "desbordado", "paralizado" y "acorralado por casos de presunta corrupción".

Es más, el jefe de la oposición ha indicado que "la mayoría de sus socios están haciendo aguas" y le ha echado en cara que su respuesta siempre sea "derecha", "ultraderecha" y "fango". "No tiene usted un gobierno sólido, no tiene mayoría garantizada, no tiene presupuestos y no tiene apoyo suficiente a las urnas. Déjelo ya. Sea usted responsable y pregunte a los españoles si quieren un gobierno estable o no", ha recalcado.

Unas acusaciones a las que Pedro Sánchez ha respondido rechazando la opción de adelantar las elecciones. "Se le va a hacer un poco largo, señor Feijóo, qué quiere que le diga. Y debería aprovechar un poco mejor el tiempo, porque ya le veo reiterando aquello de elecciones anticipadas", ha dicho.

Según Sánchez, tras las generales del pasado 23 de julio el PP "no reconoció el veredicto de las urnas y se hizo célebre aquella frase de Feijóo de que 'no es presidente del Gobierno porque no quiere'". Además, ha señalado que ahora el líder del PP "quiere hacer una moción de censura con aquellos que no quiso ser presidente del Gobierno". "En fin, todo un galimatías coherente con su forma de hacer política", ha trasladado a la bancada del PP.

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha culpado a Feijóo de la irrupción con tres escaños en el Parlamento europeo de la agrupación de Luis 'Alvise' Pérez 'Se acabó la fiesta', mostrándose convencido de que el PSOE les va ganar en las urnas.

"Lo que ha hecho con su polarización, con su desinformación, habiéndose convertido en el portavoz de una organización ultraderechista como Manos Limpias, es que hoy no tengamos una ultraderecha, sino que tengamos dos ultraderechas", ha espetado Sánchez a Feijóo.

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que la entrada de Alvise es "responsabilidad" del PP como "consecuencia de la polarización y del discurso ultraderechista" que tiene su partido. "Y vamos a ganarles a los tres, señoría. Vamos a ganarle a usted, a Abascal y Alvise. Si no, al tiempo", ha abundado.

Sánchez compara a la ultraderecha con las "muñecas rusas"

El presidente del Gobierno ha protagonizado también un tenso cara a cara con Santiago Abascal. El líder de Vox ha criticado las política exterior del Gobierno y las crisis diplomáticas. Abascal ha preguntado a Sánchez si "está dispuesto" a meter a España "en una guerra" para "tapar su corrupción", en alusión a las crisis diplomáticas con Argentina o Israel, que el líder de Vox considera una cortina de humo para ocultar que la esposa del presidente, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, están siendo investigados judicialmente.

"La ha emprendido a conflictos diplomáticos e insultos a diestro y siniestro", ha asegurado Abascal, que ha mencionado a los líderes de Argentina, Israel, Italia, Hungría y "a los futuros presidentes" de Estados Unidos y Francia, en referencia a Donald Trump y Marine Le Pen.

"Todo para tapar su corrupción", ha continuado el líder de Vox, que ha mencionado la "económica", personificada por la esposa y el hermano del presidente, y la "política", que representa la key de amnistía a los implicados en el 'procés'.

En referencia a la amnistía, ha insistido en que ha sido negociada y aprobada para que Sánchez "pueda permanecer en el poder a cualquier precio" y ha culpado también al PP de que haya salido adelante por no "bloquearla" en el Senado". "No hace nada nunca para defender a los españoles", ha acusado Abascal, que ha avisado al presidente de que Vox le pedirá cuentas en los tribunales.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo ha sacado a colación el encuentro de Abascal con el primer ministro israelí, que tuvo lugar el día que España reconoció oficialmente el Estado palestino, y ha asegurado que "le resulta curioso que siempre dé lecciones de patriotismo" y "sea el primero que va corriendo a ver a Netanyahu, darle una palmadita, aplaudirle y animarle a continuar los bombardeos indiscriminados" sobre Gaza.

Al margen de la política exterior, Sánchez ha aludido al agitador Alvise Pérez, cuya agrupación de electores, Se Acabó La Fiesta (SALF), logró tres eurodiputados en las elecciones al Parlamento Europeo del domingo. Sánchez ha afirmado que Abascal "está nervioso" porque "le ha salido un duro rival" y un "competidor" para sus declaraciones "hiperbólicas y radicales".

En esta línea, ha agrupado a Abascal, Alvise y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el espacio ideológico de la ultraderecha. "La internacional ultraderechista de tres cabezas", ha dicho, acusándoles de esparcir "falacias, bulos y mentiras" a través de su "máquina del fango".

"Al final, usted salió del PP y Alvise sale de Vox, son como esas muñecas rusas que cabe una dentro de la otra", ha dicho el jefe del Ejecutivo al líder de Vox, al tiempo que ha advertido a los tres mencionados de que el Gobierno implantará una agenda progresista durante los próximos tres años y en 2027 "volverán" a perder las elecciones.