Alberto Núñez Feijóo abandona el argumento del Partido Popular que señala al Gobierno central y a la vicepresidencia segunda, es decir, a Pablo Iglesias, de la gestión de las residencias de mayores.

En una entrevista en SER Galicia, el presidente de la Xunta se ha preguntado "en qué participó el Gobierno en los temas de residencias de la tercera edad", tema que asegura que tuvieron que gestionar los presidentes autonómicos.

"Que el Gobierno central y la vicepresidencia de asuntos sociales se desvinculara absolutamente de todas las residencias en Galicia no creo que le dé mucha legitimidad para hablar de las residencias de tercera edad de que tuvimos que gestionar los presidentes autonómicos, los del PSOE, los del PP y los nacionalistas", afirma Feijóo.

Este mensaje choca con mensajes como los de Rafael Hernando o Teodoro García Egea, que ponen a Pablo Iglesias como el máximo responsable de las residencias de mayores, una responsabilidad que, según recoge el BOE del 21 de marzo, recae sobre las Comunidades Autónomas.

"Hay un mando único y el mando único es Pablo Iglesias. No se entiende que el Gobierne intente endosar su responsabilidad. No hubo cogobernanza, que el Gobierno no venga ahora a pedir corresponsabilidad", criticaba Egea.

Ahora, es Feijóo el que, pese a criticar duramente al Gobierno, se salta este mensaje repetido en los últimos días contra la gestión de las residencias.