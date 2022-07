El líder de la oposición, Núñez Feijóo, cuestiona las medidas del Gobierno para amortiguar la inflación. Para el líder de los populares, el aumento de precios está desbocado y acusa a Sánchez de haber roto los contactos con la realidad de las familias, autónomos y pymes. "Si eres el peor de la clase es que has hecho el peor examen económico de Europa", ha expresado Feijóo en la ya tradicional Romería que la formación popular celebra este sábado en la localidad coruñesa de O Pino.

Feijóo considera que la alta inflación de más del 10% es ahora el principal problema de España. Con este escenario, es "inaudito" que Sánchez diga "que las medidas que tomó son las adecuadas". Así, ha instado al ejecutivo a implantar "reformas sensatas" para frenar la inflación, como ha propuesto, según ha defendido, en diversas ocasiones desde el PP. "Gastemos el dinero con rigor, hagamos una economía más competitiva y, por favor, no vuelva a gastar el dinero de la deuda", en mantener el que es el "Gobierno más caro de la democracia español", ha incidido.

"Ayudar a los que menos tienen es algo no solo razonable, sino obligatorio", ha expresado el líder de la oposición recordando que el "incremento de precios en España está otra vez por encima de la media europea". Quienes lo padecen "no son los poderosos sino son las rentas más modestas, más bajas", ha apuntado. Precisamente a esta parte de la sociedad, ha subrayado, es a la que "se debe el PP de toda España" y, por ello, se ha comprometido a trabajar "por ellos", por las miles de familias que no llegan a fin de mes.

Durante el encuentro, organizado por el PP provincial, en el que han participado alrededor de 4.000 militantes y afiliados del PP, Núñez Feijóo ha puesto de relieve la "victoria histórica del PP en Andalucía" que ha sido un "soplo de aire fresco" que puso de manifiesto que puede volver a España "la centralidad frente al radicalismo" lejos de un Gobierno que cada día "se divide más".