Alberto Núñez Feijóo aspira a repetir los resultados del PP en Andalucía, Galicia y Madrid y lograr una mayoría suficiente en las próximas elecciones generales para poder gobernar solo con ministros del su partido. Así lo manifiesta en una entrevista publicada este domingo por el diario 'El Mundo', en la que habla de "hartazgo" y "debilitamiento" del Gobierno, aseverando que "hoy, el PSOE no podría gobernar España".

Preguntado por un hipotético pacto con Vox si llega a ganar las elecciones, el líder del principal partido de la oposición afirma que no renunciará "a una mayoría suficiente para poder gobernar con ministros del PP". "No voy a buscar 'cómo sumo para', sino cómo de las urnas sale un mandato para los próximos cuatro años", sostiene.

El expresidente gallego carga asimismo contra el Ejecutivo, criticando su dependencia del independentismo y su política económica. En este sentido, el líder de los 'populares' acusa a Sánchez de haber "metido a cada español un pufo en deuda de 6.000 euros" y avanza que, si llega al Gobierno, hará una auditoría económica, fiscal, de deuda y déficit y tendrá un 30% menos de ministerios.

Además, critica los nuevos impuestos a la banca y las energéticas anunciados por Sánchez y se muestra convencido de que el primero, que tacha de "derrama", "se repercutirá a los ciudadanos". Advierte asimismo de que, si al final la banca recurre este tributo, lo devuelva el siguiente gobierno: "¡Fíjese qué broma!", sentencia. En cuanto al gravamen a las energéticas, propone una exención del 99% para aquellas que inviertan en España.

Con respecto a Cataluña, Feijóo afirma que si gobierna "el español no será una lengua extranjera" y promete proteger tanto el catalán como el castellano. Por otra parte, asegura estar dispuesto a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y culpa al Gobierno del bloqueo, aseverando que "tiene interés en controlar el Tribunal Constitucional.

Finalmente, sobre la sentencia de los ERE insiste en que -pese a su "prepotencia", dice- el PSOE no es un partido corrupto y dice que no tiene ningún interés en ver en la cárcel al expresidente andaluz José Antonio Griñán. No obstante, critica que los socialistas quieran "levantar un monumento a los condenados" en vez de explicar "por qué no se hace una automoción de censura".