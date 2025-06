Feijóo acusa al Gobierno de tener a España "anestesiada con escándalos": "No se lo vamos a permitir"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha querido dar este sábado una imagen de unidad en su partido cuando falta un mes para el Congreso Nacional del Partido Popular. Además, el líder del PP ha cargado contra el Gobierno por, según ha dicho, "tener a España anestesiada con escándalos", tras lo que ha advertido: "No se lo vamos a permitir".

En este sentido, el líder popular ha defendido que "denunciar a este gobierno es lo moral", tras lo que habrá que "construir", y ha llamado a la participación en la concentración que el PP ha convocado para el próximo domingo en Madrid: "El próximo 8 de junio no es un día más, sino que es el gran grito libre de una España que no se va a callar". "No es una protesta del partido, sino una defensa de nuestro país y no nos vamos a callar", ha manifestado.

Por otro lado, Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido a recuperar el delito de sedición, aumentar las penas del de malversación y prohibir por ley los indultos a condenados por corrupción. Así, durante el acto de celebración por los dos años de la mayoría absoluta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Feijóo continuó desgranando parte del nuevo ideario que saldrá del XXI Congreso Nacional del PP, que se celebrará del 4 al 6 de julio en Madrid.

Junto a estas reformas del Código Penal y de los indultos, Feijóo ha asegurado que, en el caso de llegar a la Moncloa, elegirá un fiscal general del Estado que cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y despolitizará el Tribunal Constitucional.

Del mismo modo, ha prometido que acabará con los "enchufes", y que reducirá el número de ministerios altos cargos y asesores, además de prohibir a los condenados por terrorismo ir en listas electorales. "Es así como vamos a conseguir esa España que la gente quiere votar", ha declarado, a lo que ha añadido: "No son palabras, lo haremos; no llegaremos a ocupar, sino a servir; no vamos a sustituir, sino a transformar, y lo haremos con valor y con valores".

Ayuso ensalza la figura de Feijóo

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado este domingo el acto organizado por el Partido Popular para celebrar el ecuador de una legislatura en la que gobierna con mayoría absoluta para ensalzar a Feijóo, como "un presidente dispuesto a buscar unir con una paciencia infinita, que no falla a nadie". "Gracias por estar al frente con temple en estos momentos de polarización. Gracias presidente, y nos veremos el 8 de junio en la Plaza de España", ha expresado.

Además, Ayuso también ha cargado duramente contra el Gobierno, al que ha acusado de "frivolizar" con la droga y "blanquearla". "Se meten con nuestras cañitas. Pues sí, aquí nos gustan las cañitas y el vino, y a la ministra de Sanidad le gustan los porros y a mi me gusta la fruta", ha expresado Ayuso, en referencia a Mónica García.

"¿Algún ridículo nuevo? ¿Algún ministro nuevo haciendo lo suyo a esta hora?? Porque lo de la OCU de ayer les quedó genial", ha declarado la presidenta madrileña, tras lo que ha criticado las "persecuciones psicopáticas de algunos" hacia su partido, y que Sánchez "abandone" Madrid con el objetivo, según ha dicho, de "hinchar los votos de los catalanes y alimentar la división entre PP y Vox".

De esta forma, la líder del PP en la Comunidad de Madrid ha reclamado a Europa que "pare al autócrata" de Sánchez. "Señores de la UE, ¡párenlo! Mirad qué bien le ha ido a Maduro con Zapatero y ahora con Sánchez. Qué vergüenza que los fiscales investiguen casos a órdenes de Sánchez", ha manifestado, al tiempo que ha expresado: "¿Queremos abrir ya los ojos? Queremos saber los vínculos de los socialistas con el narcotráfico en Canarias".