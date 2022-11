Trillo, que ha llegado a la reunión de la comisión de investigación acompañado de la portavoz del Grupo Popular, Dolors Montserrat, ha indicado que sí percibió "retribuciones complementarias" o "complementos de sueldo" convenientemente declarados a Hacienda y que dejó de cobrarlos cuando fue elegido diputado por primera vez en 1989.

El también exembajador de España en Londres ha comentado que no ha tenido "nunca" responsabilidades financieras en el PP. "No conozco las cuentas ni ningún tipo de caja", ha aseverado, antes de añadir que le parece "normal" que los secretarios generales del partido hayan negado también conocer esas cuentas paralelas porque no era su función.