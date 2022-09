La familia de Jordi Pujol cree que el expresident de la Generalitat ya no podrá ir a juicio, tras sufrir este lunes un ictus que, según apuntan fuentes familiares consultadas por laSexta, es más grave de lo que pensaban. De acuerdo con las mismas fuentes, en 72 horas sabrán exactamente qué secuelas tiene en el habla y la comprensión. "La edad no perdona", señalan desde su entorno familiar este martes.

No obstante, en estos momentos Pujol está "estable, despierto y habla", según recoge la agencia Efe. De acuerdo con Europa Press, el personal del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, donde permanece ingresado el exdirigente catalán, acabó de operarle la víspera sobre las 21:30 horas. Una intervención que, según su médico de cabecera y presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós, ha sido un "éxito".

Pujol ingresó en un primer momento en el Hospital de Barcelona, desde donde fue derivado a Sant Pau. En este último centro hospitalario le realizaron pruebas para determinar el grado de afectación y finalmente le realizaron un tratamiento endovascular para eliminar la obstrucción arterial.

El expresident ingresó el lunes por la tarde por una alteración del habla detectada cuando estaba en su despacho y en el centro se confirmó que el ictus lo había causado una obstrucción de una arteria cerebral que le provocó una reducción del flujo sanguíneo.

Pujol está estable y habla

En declaraciones a 'Rac1', el doctor Padrós ha señalado este martes que, si bien toda consideración es aún "muy prematura", Pujol "ha pasado una noche tranquila" y al despertar han comprobado que "ha recuperado parte de la afectación que había tenido inicialmente". "Ha pasado una buena noche. El procedimiento ha sido un éxito, pero se ha de ver [la posible afectación] sobre su cerebro, teniendo en cuenta que tiene 92 años", ha señalado.

No obstante, ha explicado que Pujol, que se encuentra en la unidad de semicríticos, "está despierto y habla". "Ha hablado conmigo. Ha sido poco diálogo, se trata de decir cómo me encuentro y dónde estoy. Pero se ha despertado, estaba orientado, hablaba y reconocía", ha apuntado.

El médico ha añadido además que "la capacidad motora está preservada", pero ahora deberá verse cómo han quedado sus capacidades cognitivas y de expresión. En cualquier caso, Padrós ha celebrado la "exitosa" intervención que "no estaba exenta de riesgos", al ser una persona mayor con patologías y tratarse de un "accidente vascular cerebral". "Confiamos mucho en que realmente se recupere. El paso más crítico ya ha sido superado", ha insistido.

Según ha relatado el médico, el exdirigente estaba leyendo y sintió que no entendía la lectura y "no podía expresarse": "Sufrió una afasia. Lo que leía no tenía nada que ver y tuvo la percepción de que alguna cosa no funcionaba, los síntomas que frecuentemente acompañan a accidentes vasculares de carácter isquémico", ha detallado.

Su familia, ha precisado, debatió si era oportuno que se sometiera a la intervención ante los posible riesgos y cuál hubiera sido la decisión del propio Pujol, algo que consultaron con el propio Padrós: "Interpretaron bien lo que él hubiera querido. Se tuvieron en cuenta los riesgos y cuál hubiera sido su pensamiento", ha señalado.

Procesamiento

La última aparición pública de Pujol, de 92 años, fue el pasado jueves en la presentación de un documental sobre Josep Tarradellas y el sábado dio una entrevista en 'Catalunya Ràdio'.

En octubre del año pasado, Pujol ya fue hospitalizado a causa de una arritmia cardíaca, aunque fue dado de alta poco después. Meses antes, en junio de 2021, la Audiencia Nacional acordó la apertura de juicio oral contra él y sus hijos por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.