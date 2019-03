Fabra: "No soy responsable de que el aeropuerto de Castellón no esté en funcionamiento"

"A mí me parece que Bárcenas es un sinvergüenza como la copa de un pino", sentenciaba el político popular sobre el antiguo extesorero del partido. No solo ha hablado de la actualidad de su agrupación, también se ha despachado a gusto con la oposición.

"Hablan ustedes muy poco, los medios de comunicación en general, de los cerca de 1.000 millones de euros de los ERE de Andalucía, que no sabemos dónde están ni lo sabremos nunca. Bueno, sabemos que una parte importante están en putas y en cocaína".

Otra de las perlas de antiguo dirigente de Castellón ha sido: "A mí me la trae al pairo el New York Times y las declaraciones que lleguen acerca de esto". Por último, cuando toca asumir responsabilidades, Fabra demuestra que no es partidario de la autocrítica: "Desde luego, les garantizo, que yo no me considero responsable de que el aeropuerto de Castellón, hoy, no esté en funcionamiento".