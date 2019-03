Los expertos no dan por seguro que el nuevo rey se llame Felipe VI: “Sería conveniente un nombre aséptico como Felipe Juan I”

TIENEN EN CUENTA LAS TENSIONES SOCIALES QUE PUEDE GENERAR EL NOMBRE

Desde que su padre, Don Juan Carlos anunciara su abdicación, los ojos están puestos en él. La lógica ha llevado a los medios a llamar al futuro monarca Felipe VI, pero lo cierto es que los expertos no están tan seguros de que eso sea así. Algo que no es anecdótico y en el que se tienen en cuenta, no sólo la historia, sino también las tensiones sociales que pueda generar el nombre. Una incógnita que se despejará definitivamente el día de su proclamación.