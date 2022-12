El ex ministro de Justicia e Interior del PSOE, Juan Alberto Belloch, ha reconocido que uno de los mayores miedos del Gobierno de Felipe González en la década de los 90 era "que Luis Roldán apareciera asesinado" porque habrían pasado a la historia "como agente ejecutor".

"Temía que el Cesid asesinara a Roldán para que no tirara de la manta y pasáramos a la Historia por ese crimen", indica Belloch, quien reconoce que "había muchas posibilidades de que ocurriera" ha asegurado en una entrevista a El Español.

Belloch ha señalado que una parte Gobierno buscaba a Roldán para "evitar que tirara de la manta". "Me acusaron desde el partido: me dijeron que si Roldán tiraba de la manta nos estrellaríamos en las elecciones. Yo sostenía lo contrario. Creía que lo que nos podía salvar era levantar todas las mantas", ha desvelado.

En este sentido, ha reconocido que pagó 300 millones de pesetas a un intermediario del espía Paesa para detener a Luis Roldán. "No hubo negociación con Paesa. Negocié con otra persona que no ha salido nunca en los medios. No pienso dar su nombre. El pago se efectuó en mi despacho del ministerio en una maleta", ha revelado.

Además, reconoce que los papeles de Laos que certificaban la detención de Roldán se realizaron bajo su connivencia. "Lo sabía con todo detalle", ha subrayado.

Lo importante era que no mataran a Juan Carlos I

Respecto a los "devaneos" del Rey, según señaló en una reciente entrevista Narcís Serra, Belloch ha apuntado que en el caso de Juan Carlos I, "no se podía diferenciar entre actividad pública y actividad privada" y ambas actividades "eran un riesgo para la seguridad del Estado".

"La obligación del Gobierno era proteger a la institución en ambos casos. Era una verdadera rifa (los planes para asesinar al Rey). Proteger la vida privada de un Rey es un acto institucionalmente lógico y necesario. Lo importante era que no mataran a Juan Carlos I", ha subrayado.

Durante la entrevista, Belloch también ha calificado de "inadmisibles" los pactos del PSOE con Bildu, por lo que se considera "socialista de Felipe González". "Eso él jamás lo habría hecho. En ese punto, los viejos veteranos estamos superados por las circunstancias. Y bastante enfadados, por qué no decirlo", ha criticado.