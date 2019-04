"Estás cavando tu propia tumba", las amenazas de una diputada afín a Cospedal a su único rival a la presidencia del PP-CLM

Carmen Quintanilla quiere que Cospedal sea de nuevo presidenta de Castilla-La Mancha, tanto que llegó a coaccionar al candidato que pretende ganarle la batalla a la ministra en el Congreso Regional. "Tú te has cavado tu propia tumba en el PP porque la secretaria general es Cospedal", le espetó a Tomás Medina, precandidato a la presidencia del PP en Castilla-La Mancha.

Son audios que publica elplural.com sobre presiones que Quintanilla ejerció sobre Tomás Medina y que él ha confirmado a laSexta Noticias, aunque suavizando las expresiones: "En una conversación cualquiera tiene errores, esto es un Congreso, se empieza presionando y lo que más me duele es la gente que me apoya".

Gente que según Medina le ha retirado su apoyo por estas presiones que avisan de que no se puede luchar contra el aparato. Así de claro se lo explicó Quintanilla: "Es un perrillo de ciudadano contra un oso y el oso se come al perrillo. Has cavado tu propia tumba".

El candidato asegura que ya ha denunciado estas y otras prácticas a altos cargos del PP: "Había instrucciones de que no se avale a nadie que no sea Cospedal".

Cospedal ya ha reaccionado y en un comunicado niega que haya dado instrucciones para que se ejerza ningún tipo de presión. Las opiniones, dice, son personales e intransferibles.