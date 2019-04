"Estamos orgullosos de decir que en España quien roba devuelve lo robado": la frase del discurso de Rajoy que él prefiere no pronunciar

Menos de 24 horas después de que el abogado del Partido Popular se haya alineado con los acusados en el juicio por la trama Gürtel y haya pedido la anulación del caso, Mariano Rajoy ha presumido de lucha contra la corrupción.

En un acto con abogados, el presidente del Gobierno en funciones ha dicho que han aprobado "una cuantiosa batería de medidas anticorrupción, incluida la oficina de recuperación y gestión de activos".

No obstante, dentro de su discurso se incluía una frase que ha preferido no pronunciar: "Estamos orgullosos de decir que en España aquel que roba devuelve lo robado". Mientras, en el resto del PP, nadie ha explicado la decisión del abogado de la formación. "Yo no participo en ese proceso, no formo parte del equipo jurídico del partido", ha dicho el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá.

Otros, han tirado del discurso tradicional. Alfonso Alonso, presidente del PP del País Vasco, ha dicho que espera que "se depuren responsabilidades penales". Sin embargo, de prosperar la petición del PP, los 37 acusados en la mayor trama de corrupción de la democracia serían absueltos.