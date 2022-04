El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) ya ha alertado sobre un incremento de casos en Reino Unido de hepatitis aguda severa de origen desconocido. En España, esta Semana Santa se han detectado 3 casos, los cuales ya han sido dados de alta. Ante esta situación, Josep Corbella, periodista especializado en salud y ciencia de La Vanguardia, destaca que hay un dato muy tranquilizador de los últimos siete días: no se ha notificado ni un solo caso más.

Por ello, el experto cree que no estamos ante un brote explosivo de casos graves de hepatitis en niños. Al mismo tiempo, reconoce que no estamos totalmente fuera de peligro, pues hay datos de otros días que no son tan tranquilizadores. La hipótesis más probable de la causa de estas hepatitis es que sea un adenovirus. Si se confirma esta hipótesis esto ya no son tan buenas noticias, señala el periodista. "Esto significaría que no nos vamos a librar de él, no lo vamos a eliminar, vamos a tener que convivir con él".

De ser así, no es imposible que en las próximas semanas, meses y años hayan más casos de hepatitis en niños causados por este adenovirus, añade. A pesar de ello, asegura que estamos al principio de esta pequeña crisis sanitaria y hacen falta muchas piezas para completar el rompecabezas.