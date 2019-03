Esperanza Aguirre y su 'visión de Cataluña': "España necesita ser catalanizada"

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dicho que España "necesita ser catalanizada" y que hay que revisar a fondo el Estado de las autonomías, al tiempo que ha asegurado que "no le escandaliza" que Cataluña quiera la secesión, pero que debe lograrlo "dentro de los cauces legales".

"La independencia no me escandaliza que se quiera conseguir, debe hacerse dentro de la ley. La ley prohíbe la secesión, pero la ley no prohíbe cambiar la ley. Si se quiere la secesión, se debe hacer por los cauces legales", ha dicho Aguirre en una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona.

Ante varios centenares de personas, entre ellas la presidenta del PP Catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y en un discurso titulado 'Mi visión de Cataluña', Aguirre ha considerado que España está "al borde de un precipicio por el que todos podemos despeñarnos".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha opinado que, para solucionar esta crisis territorial, "el primer paso es que España necesita ser catalanizada". "España y el conjunto de los españoles necesitan conocer y amar más a lo catalán", ha señalado Aguirre, considerando que los españoles debería estudiar la lengua, literatura e historia catalanas, así como producirse una "transmisión de virtudes que se les reconoce a los catalanes".