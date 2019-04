Esperanza Aguirre: "Soy la principal víctima de la corrupción, he tenido corruptos que me han engañado"

Curiosa evolución la de Esperanza Aguirre. Pasa de ser verdugo de la corrupción a la persona más perjudicada por las sombras del Partido Popular. "Yo soy la principal víctima de la corrupción, he tenido corruptos a mi alrededor que me han engañado durante bastante tiempo", ha sentenciado.

"Yo a Beltrán no lo nombré, me lo encontré allí, a los gerentes los nombra la nacional..."

La popular se desentiende así de los que "le salieron rana" y apunta incluso a que ya se los encontró en sus puestos cuando llegó, incluido Beltrán Gutiérrez, uno de sus mayores apoyos en momentos difíciles, que ha llegado a desfilar esta semana por los juzgados co motivo de la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid: "Yo a Beltrán no lo nombré, me lo encontré allí, a los gerentes los nombra la nacional..."

La expresidenta del PP madrileño apela al ya conocido 'yo no sabía nada' y asegura que no se ha llevado ni un duro. "Yo lo que digo es que no tengo constancia, pero como no he vigilado las cuentas, a mí no me consta", apunta Aguirre sobre la financiación ilegal en el PP.

Aguirre ironiza sobre la "coincidencia" que existe entre el resurgir de las pruebas de la financiación ilegal del PP y el caso Palau: "La agenda, lo de Beltrán Gutiérrez... todo eso es del año pasado y ahora ha resucitado coincidiendo con lo de Millet; qué casualidad".

La expresidenta popular en Madrid continúa como portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital pero no desvela si repetirá en esa candidatura. No se atreve a predecir su futuro político en el partido y asegura que no sabe lo que querrá en dos años: "La situación política es muy fluida".