Esperanza Aguirre se desentiende de la Púnica: "Me da asco y náuseas"

Aguirre acudía a un acto para hablar de los parques de Madrid, pero no es acerca de los parques sobre lo que la gente quiere hablar ahora. El tema central de su comparecencia ha sido Granados, porque según la investigación, su exconsejero recaudó fondos ilegales para el PP estando fuera del partido, entre 2011 y 2014.

"No he sabido nunca nada de que Granados recaudara nada, ahora me ha sorprendido que es del 11 al 14 cuando no hubo ninguna elección", explica Aguirre, a quien le sorprende la fecha, aunque sí hubo elecciones, las europeas en 2014.

Y aunque ella insistía en cambiar de tema, justificando que laSexta no le preguntaba por los parques, la otra pregunta era por qué aparece su nombre en un documento del sumario del sumario de la Púnica, así como en el email de una empresa de la trama en el que hablan sobre cómo están gestionando la reputación online de Aguirre.

"Hay una empleada que dice le han tirado un 'tupper', que casualidad, el 10 de septiembre de 2012, cuando yo dimití el 17, pero mi nombre vende mucho, claro", explica Aguirre, que tras despejar balones, ha vuelto a hablar de su libro, para recordar que ya pagó su desconocimiento con su dimisión como presidenta del partido en Madrid.

Para Granados, el que fue el alabado y respetado consejero de Esperanza, ahora sólo queda repudio: "Me da asco", ha sentenciado Aguirre.