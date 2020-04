Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha presumido en Liarla Pardo de su gestión en lo relativo a Sanidad durante su mandato. Afirma que el Servicio Madrileño de Salud "miente" al asegurar que hay menos profesionales sanitarios y menos camas.

"Tienen muchos más sanitarios de los que tenían hace diez años. Cuando yo me fui, no solamente no bajamos nunca el presupuesto de Sanidad, sino que construimos 12 hospitales públicos nuevos y 90 centros de salud nuevos, en contra del criterio de PSOE e Izquierda Unida, que decían que no hacían falta", argumenta.

Aguirre defiende que no quería hospitales públicos que "tuviesen habitaciones seis camas", sino que tuviesen las mismas ventajas de los privados. También cree que se puso "un ventilador al virus" en la manifestación del 8-M.

En cuanto a las críticas recibidas por reducir el número de camas, Aguirre afirma que todos los hospitales públicos tienen el tamaño suficiente para duplicar el número de camas si se necesita, aunque reconoce que es "una realidad" que no había suficientes UCIs para hacer frente a la pandemia.

La expresidenta elogia la gestión de Ayuso y Almeida en la construcción del hospital temporal de Ifema. Por último, insiste en que bajo su mandato no se recortó en el presupuesto de Sanidad.