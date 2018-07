Esperanza Aguirre: "No ha habido financiación ilegal en el PP de Madrid. No me consta"

LA LIDERESA, AMBIGUA

La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, ha comparecido en la comisión sobre corrupción de la asamblea regional. Lo ha hecho después del registro de la sede de la formación por parte de la Guardia Civil. Preguntada por si está preocupada ha respondido que "por supuesto que sí" y, además, ha detallado que no le ha llamado nadie del PP. Acerca de la financiación ilegal, ha dicho que no la ha habido y al mismo tiempo que no le consta.