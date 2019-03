Esperanza Aguirre: "Me gusta navegar en viento contrario"

Ella misma se describe tras ganar una medalla "Me gusta navegar con viento contrario". Esperanza Aguirre se reitera recordándole a Rajoy su fórmula contra la crisis. "La alternativa es la aplicación del programa del Partido Popular". Su receta pasa por los siguientes puntos: "Todas aquellas cuestiones que no sean necesarias para la Administración deben de ser reducidas, privatizadas o suprimidas".

Así se explicaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid tras recibir la Medalla de Oro en los actos del 2 de Mayo. Aguirre ha agradecido, en nombre de todos los premiados, el galardón que, según ha explicado, reconoce "el trabajo, el talento y habilidades para hacer de Madrid una región más justa y agradable".

La expresidenta regional ha recordado que los ciudadanos madrileños le votaron con mayoría absoluta en tres ocasiones, que le llevaron a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, "el más grande honor que se le puede otorgar a un político", por lo que "siempre estará agradecida".

Aguirre también ha querido dar las gracias a los que no la votaron, a los críticos y disconformes con su gestión, porque le han ayudado "a trabajar por todos". La dirigente regional también ha reconocido que le hubiera gustado conseguir resultados mejores durante su mandato, que hubo cosas que hizo que no las hubiera hecho y que hubo otras que no hizo, pero que ante todo "nunca se olvidó de trabajar para todos los madrileños".