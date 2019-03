Esperanza Aguirre, sobre Granados: "Un político no puede tener cuentas en Suiza"

LA PRESIDENTA DEL PP DE MADRID, EN 'ESPEJO PÚBLICO'

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha explicado en el programa de Antena3, 'Espejo Público' sobre la posible dimisión de Francisco Granados que: "Me parece estupendo que Granados dimita. Es un gesto de dignidad". Aguirre ha asegurado también que aunque no es delito, "un político no puede tener cuentas en Suiza".