Esperanza Aguirre dice que volvió a la política "para frenar" el ascenso de Podemos

"Cuando empecé a ver las encuestas y vi que Podemos podía ganar, pensé que era el momento de dar un paso al frente". Así explica la presidenta del PP de Madrid y candidata a la Alcaldía de la capital su vuelta a la política pese a que sus dos años y medio alejada de la primera línea de la política han sido "muy gratificantes".

Lo tiene claro, era momento de salvarse, y por tanto, de volver a la primera línea. "Es que vienen muy mal dadas para el PP y no es el momento de irse", afirma.

El dedo de Rajoy la señaló como candidata a la alcaldía de Madrid y reconoce que la patata caliente es toda suya, afirmando que "de ganar, gana Rajoy, y de perder, pierdo yo".

La cosa se tensó cuando al salir el tema de la corrupción, y se puso concisa y sugerente cuando le preguntaron si en el PP alguien debería asumir responsabilidades por la caja B. Aguirre piensa que "por supuesto que sí".

"Empecé a pensar si era el momento de quitarme de en medio o dar un paso al frente en un momento muy difícil para España. He estado 30 años en la primera fila. He estado en la oposición, en el gobierno, en gobierno en minoría, en gobierno en coalición y de mayoría absoluta. Ahora lo que se predice es que vienen muy mal dadas para el PP y no es momento para irse", ha explicado.