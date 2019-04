Esperanza Aguirre sobre su candidatura: "La pelota no está en mi tejado"

Esperanza Aguirre ha reiterado sobre su posible candidatura a la alcaldía de Madrid que "la pelota no está" en su tejado. Ha sido la única frase que ha pronunciado ante las reiteradas preguntas de los periodistas en el Foro "Más Justicia, Mejor Sociedad", que celebra el PP en el Circulo de Bellas de Madrid y en el que intervendrán, entre otros, el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Aguirre no ha querido hacer declaraciones, pero ante la insistencia de los periodistas que le preguntaban qué opinaba sobre la designación oficial como candidato por el PSOE de Ángel Gabilondo a la Comunidad de Madrid y sobre su propia candidatura se ha limitado a contestar: "yo siempre he dicho que la pelota no está en mi tejado".