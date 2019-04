Esperanza Aguire, ante el juez: "Temí que me pudiera ocurrir algo"

Algo parecido al miedo es lo que sintió Esperanza Aguirre: "Se le hizo eterno el tiempo (...) y temió en un momento determinado que la pudiera ocurrir algo porque es un personaje público y se arremolinaba mucha gente".

Así lo declaró ante el juez que investiga su posible delito de desobediencia. La presidenta del PP madrileño decidió marcharse del lugar de los hechos, justo cuando uno de los agentes le dijo "Si no estás conforme con el procedimiento se lo dices a tu amiguita Ana Botella". La alcaldesa no ha querido hacer declaraciones.



Según contaron los agentes, Aguirre huyó sin aportar toda la documentación y casi atropella a uno de ellos. Aguirre sin embargo asegura que "no vio a ningún agente delante del coche, solo vio la moto".

La líder de los populares madrileños se defiende asegurando que entregó toda la documentación y que no se fugó: "no es cierto que ella fuera perseguida (...) no es cierto que se diera a la fuga y lesionara a un agente". Algo que contradice la versión de los agentes según el atestado policial.

En una semana, el juez escuchará la versión de los agentes. Si considera que Aguirre cometió delito podría ser condenada a una pena de seis meses a un año de cárcel.