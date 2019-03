Un 75% de los españoles no quiere a Rubalcaba como candidato a las elecciones

La Ejecutiva Federal del PSOE está reunida en pleno debate sobre la sucesión de Alfredo Pérez Rubalcaba. Eduardo Madina, a su llegada, no ha descartado presentarse a las elecciones primarias para ser el próximo candidato socialista a la Moncloa. No obstante, Madina ha señalado que no es tiempo para ese debate, y que cuando se convoquen esas elecciones primarias "ya se verá que ocurre".

Según el barómetro especial de laSexta, la mayoría de los españoles, un 75% de los encuestados, coinciden en que Alfredo Pérez Rubalcaba no debe ser el próximo candidato socialista a las elecciones. De ese 75,1%, el 83,3% son votantes del Partido Popular y un 50,6% son votantes del PSOE. Tan sólo un 16,3% cree que Rubalcaba debería ser el próximo candidato.

Con respecto a la dimisión de Rubalcaba como secretario general del PSOE, un 60,3% de los encuestados creen que debería tomar en su decisión, siendo populares en su mayoría (78,3%). Un 31,6% defienden que Rubalcaba no debe dimitir.