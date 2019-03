Un 80% de españoles apoya una suavización de la ley del aborto de Gallardón

La reforma de la ley del aborto ha provocado la rebelión dentro del PP. Entre sus políticos y entre sus votantes. Queda claro en el Barómetro de laSexta. Una mayoría ciudadana del 80% cree que la ley debería suavizarse. Sólo un tímido 14% la apoya tal y como se presenta.

Los seguidores populares en su mayoría, un 60% también cree que el texto debería suavizarse frente a un 38,7% que opina lo contrario. Entre los seguidores socialistas práctica unanimidad: el texto debería rectificarse.

Aun así, los ciudadanos creen que el gobierno no les escuchará y no rectificará. Es lo que cree el 56,3% de los encuestados frente a un 31% que confía en la rectificación. Tanto seguidores populares como socialistas están de acuerdo en que el PP no rectificará.

De nuevo los españoles se decantan por una ley de interrupción del embarazo regida por los plazos como la que ya existe. Piensan así un 70% frente a un escaso 10% que prefiere una ley de supuestos.

La ruptura entre los votantes populares es clara. Un 32% apoya la ley de supuestos mientras que una mayoría simple del 45% prefiere la ley de plazos. Son datos del Instituto Invimark.