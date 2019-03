España solicitó datos fiscales de los contribuyentes a Gibraltar

España abre una vía inedita de colaboración fiscal con el gobierno gibraltareño. Según publica el diario El País, la Hacienda española solicitó datos fiscales de contribuyentes a Gibraltar, semanas antes de que se instalarán los bloques de hormigón.

Es la primera vez que España pide colaboración a las autoridades del peñón para luchar contra el fraude fiscal acogiendose a la directiva europea que promueve la cooperación fiscal entre ambas administraciones.

El portavoz de los Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, ha aplaudido la decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de pedir a Gibraltar los datos fiscales. En su opinión, lo que quiere el Ejecutivo español es poder acreditar ante Bruselas que Gibraltar es un paraíso fiscal "no cooperante" que ni siquiera cumple con la normativa comunitaria, a pesar de estar incluido en la lista de la OCDE de "paraísos fiscales cooperantes".

Si España logra su propósito, podría haber consecuencias internacionales, tanto en la UE como en la OCDE, de índole económico para la colonia sobre todo en términos de radicación y movimiento de capitales.

El Peñón no lo consiguió a la primera, pero ya en 2010 se le incluyó en la lista de jurisdicciones "cooperantes" después de haber firmado convenios de colaboración con 18 países, pero no con España, que sólo llegó a rubricar un protocolo de colaboración con el Reino Unido, pero no directamente con Gibraltar por no reconocer la soberanía, pero que no ha tenido efectos prácticos.