Respuesta de la ministra de Exteriores de España al ministro de Finanzas holandés tras el bloqueo al plan de choque de la UE contra el coronavirus. Arancha González Laya ha escrito en Twitter que "juntos en el mismo barco europeo. Hemos chocado contra un iceberg. Ahora todos corremos los mismos riesgos. No hay tiempo para discusiones sobre supuestos pasajeros de primera o segunda clase. No es momento de defraudar a nuestros ciudadanos".

La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE pretendía que los países llegasen a un acuerdo y formalizasen una "estrategia coordinada" de medidas económicas para mitigar los efectos derivados de la crisis del coronavirus. Sin embargo, la reunión, que se celebró anoche de manera telemática, finalizó sin acuerdos. Los líderes europeos han decidido darse 15 para pactar una respuesta fiscal coordinada.

González Laya: "No hay tiempo para discusiones sobre pasajeros de primera o segunda clase".

"Estamos en el 2020 no en 2008. La pandemia nos afecta a TODOS. Para todas nuestras economías. No es el fallo de un sector o de una área geográfica. Lo urgente ahora es luchar contra el #covid19 mientras mantenemos vivo TODO el empleo y la capacidad productiva", ha escrito literal, y añade: "Requerirá gasto público masivo por parte de TODOS los Estados Miembros. Así es que, por favor, vamos a usar todos nuestros dedos para preparar un plan europeo responsable para enfrentar esta crisis sin precedentes.

España pide una respuesta ágil en Europa

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, también se ha referido a esto: "Lo hemos dicho desde el principio, esta crisis no se va a resolver si cada país decide actuar por su cuenta y no se coordina (...) No es tiempo de reproches ni oportunismo; es tiempo de respuesta ágil".

La reunión del Consejo Europeo acabó sin acuerdo y los líderes se han emplazado a otro encuentro en 15 días.

"El Gobierno está demandando respuesta clara de una financiación a medio y largo plazo y Sánchez lo expresó ayer de forma clara. Dijo que no se pueden cometer los mismos errores de la crisis de 2008, que sembraron semillas de división con el proyecto europeo y que provocaron ascenso del populismo", ha apuntado Montero: "Esperamos y confiamos en que finalmente habrá acuerdo en Europa y en España trabajaremos para ello porque creemos que el proyecto europeo es el proyecto que tenemos que impulsar".

Holanda sugirió investigar a España

El ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra, había sugerido tras la reunión extraordinaria, la posibilidad de que se investigue a España por su gestión de la pandemia y por no tener margen presupuestario para luchar contra la pandemia pese al crecimiento que experimentó la zona euro en los últimos siete años.

Una de las primeras y más duras reacciones llegó del primer ministro portugués, Antonio Costa. Ha declarado a la prensa que "ese discurso es repugnante en el marco de la Unión Europea", y ha tachado de mezquina e inconsciente la propuesta del dirigente holandés.

Primer ministro portugués, sobre las palabras de Holanda: "Ese discurso es repugnante".

Visiblemente irritado por el resultado del Consejo, el líder socialista luso también ha alertado de que "si la Unión Europea quiere sobrevivir, es inaceptable que cualquier responsable político, sea del país que fuera, pueda dar una respuesta de tal naturaleza durante una pandemia como la que estamos viviendo".

España e Italia han sido los países que han rechazado un primer acuerdo al considerar que no era lo suficientemente ambicioso y solidario. Ambos son, dentro de la Unión, los países en los que el coronavirus golpea más fuerte, dónde hay más contagiados y también más muertos, y dónde se espera una repercusión más dura de la crisis sanitaria en la economía.

España e Italia, a favor de una deuda mutualizada

El debate durante la cumbre ha girado en torno a la necesidad de movilizar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), el fondo de rescate europeo, y de emitir coronabonos. Estos últimos son un instrumento que permite a los países de la UE compartir riesgos con una deuda conjunta, en este caso para luchar contra la pandemia.

Tanto España como Italia se cuentan entre los nueve países que han reclamado la utilización de deuda mutualizada ante una crisis que afecta a todos por igual y ha sido provocada por causas externas. Frente a estos, Alemania y otros países del bloque comunitario como Austria se open duramente a la emisión de deuda conjunta.