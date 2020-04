Repunte en el número de muertes diarias y contagios en España. El coronavirus deja 325 muertos (incremento del 1,4%) y 2.144 casos nuevos (un incremento del 1% respecto a ayer) en las últimas 24 horas en España. Así, el Ministerio de Sanidad confirma 24.275 fallecidos y 212.917 contagios por COVID-19 en todo el territorio.

Este incremento de casos diarios (del 1%, siendo ayer del 0,6%) se hace más que evidente en la Comunidad de Madrid, donde en sólo 24 horas se han registrado casi 1.000 nuevos contagios (981 nuevos casos, lo que supone un incremento del 1,6%). La región madrileña sigue siendo una de las más afectadas por la pandemia.

Una comunidad autónoma notifica casos fallecidos antiguos que no estaban contabilizados.

Con respecto a los fallecimientos diarios (que registran un incremento del 1,4%), Fernando Simón ha informado de que "una comunidad autónoma ha notificado casos fallecidos antiguos que no estaban contabilizados", lo que ha provocado una variación en las cifras. El director del Centro de Alertas Sanitarias ha añadido que dicha CCAA "está identificando las fechas exactas en las que estos casos tendrían que haber sido notificados".

La buena noticia del día es que ya se ha dado el alta médica a 108.947 personas tras superar la enfermedad, 6.399 recuperados en las últimas horas. Se trata del sexto día consecutivo con más altas que nuevos casos de infectados.

Simón también ha confirmado que este aumento en las altas hospitalarias "se debe a una notificación que se ha producido con retraso de casos recuperados en días anteriores". Sin embargo, afirma que en este caso será más complicado conocer identificar a qué periodo corresponden.

Evolución de casos de COVID-19 confirmados | Ministerio de Sanidad

Estos datos sobre la evolución de la pandemia en España se conocen con el plan de desescalada ya sobre la mesa.

Preguntado sobre el uso de mascarillas, Simón apunta que España "está acumulando y está haciendo reservas para toda la fase de transición". Sostiene además que el debate sobre la obligatoriedad de uso en la población "no está cerrado". "No todo el mundo puede usar una mascarilla, hay personas que pueden padecer ansiedad al ponérselo o al realizar ejercicio es difícil. Por eso no se puede plantear a la ligera", ha añadido.

Sánchez anunció ayer que este plan hacia la "nueva normalidad" se desarrollará a través de cuatro fases, que se evaluarán cada 15 días, por provincias o islas, en el caso de los archipiélagos. "A finales de junio, habrá una nueva normalidad si está controlado", aseguró el presidente del Gobierno en su comparecencia.

