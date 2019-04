Errejón: "Rajoy dedica un minuto y medio a la corrupción; la Policía estuvo 14 horas registrando la sede del PP"

DESTACA QUE RAJOY NO HA HABLADO SOBRE LOS PROBLEMAS DE LOS ESPAÑOLES

Íñigo Errejón señala, tras el discurso de Rajoy, que "si creyera de verdad que no hay alternativa a su Gobierno no dedicaría media hora en amenazar" y destaca que "no se acordó de la soberanía cuando aceptó las órdenes de Merkel".