"No se si veo yo mucho a Pedro Sánchez. Para alguna de las transformaciones importantes que necesita nuestro país, a lo mejor necesitamos pensar en figuras independientes", ha asegurado el número dos de Podemos en una entrevista en Onda Cero.

Así, Errejón ha apostado por "sacar del cajón" el espíritu de la Transición para aplicarlo en la construcción de un nuevo "pacto de convivencia", a través de una figura independiente que ponga en marcha reformas con las que, a su juicio, están de acuerdo "muchos ciudadanos, hayan votado a la derecha, a la izquierda, hayan votado nuevo o viejo".

Según el dirigente y futuro diputado, muchos ciudadanos están de acuerdo con llevar a cabo una reforma electoral, o con poner en marcha un plan de choque contra la pobreza. "Ese espíritu para esa nueva transición estaría bien recuperarlo, sacarlo del cajón, y si para eso hace falta que haya figuras por encima de los partidos, a lo mejor tampoco es una locura", ha apostillado.

Asimismo, ha reconocido que Sánchez "no tiene una situación fácil" porque tiene "mucha presión", tanto de dentro como de fuera del PSOE. No obstante, ha exigido al líder socialista que aclare su postura y diga si, más allá de rechazar la investidura del actual presidente en funciones y candidato del PP, Mariano Rajoy, va a presentar su candidatura.

"Sería bueno lanzar un mensaje claro, si ha dicho que no va a votar a Rajoy, tiene que decir si va intentar alguna alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy o si por el contrario va a seguir en esta especie de inercia desde que se produjeron las elecciones", ha reclamado, tras criticar que todavía no sabe "lo que piensa Pedro Sánchez porque no lo ha dicho".