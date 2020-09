El Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad que PP y Vox han presentado a la ley de la eutanasia del PSOE, que continúa, así, su tramitación en la Cámara baja. Sólo los de Casado y Abascal han votado a favor de los textos alternativos a la norma socialista.

Tanto PP como Vox han presentado una regulación de los cuidados paliativos frente a lo que el portavoz 'popular' en materia sanitaria, José Ignacio Echániz, ha calificado como el "suicidio asistido".

Y contundente en su respuesta se ha mostrado el diputado de Más País, Íñigo Errejón, que ha mostrado su "desconcierto" con la posición de PP y Vox, a quienes les pregunta que si se consideran liberales, "¿qué pasa con la libertad individual?".

"Son liberales para que los que más tienen no paguen los impuestos que deben pero si van mal les rescata el estado; o para intentar destruir el derecho del trabajo y que el trabajador sea libre de trabajar por 700 euros o no trabajar; o para que no se regulen los alquileres y el individuo sea libre para irse a la calle", recriminaba el diputado a los partidos de la derecha antes de cuestionarles sobre qué es lo que pasa "cuando se trata de que una persona a la que solo le espera un dolor indescriptible durante el resto de sus días pueda decidir si le pone fin a su vida". "¿Qué pasa entonces con los principios liberales?", recrimina.

Posteriormente, les ha calificado como "los liberales de Schrödinger", que "cuando tiene que ver con defender los derechos de unos pocos son liberales, pero cuando llegamos a la libertad individual se borran".

Por último, señala que si se aprobaran las propuestas de PP y Vox, los ciudadanos "sólo podrían morir de acuerdo con los valores de una minoría"; mientras que si sale adelante la ley de la eutanasia, los enfermos que así lo soliciten podrán morir de acuerdo con "sus propios valores, incluidos lo votantes" de 'populares' y Vox, "si así lo necesitaran". "Por eso, la libertad es superior y por eso la mayoría de la sociedad está de acuerdo en que avancemos en derechos", ha concluido.