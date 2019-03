ERC veta la declaración institucional en memoria de Suárez y Posada lamenta la decisión

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha lamentado que el Pleno de la Cámara Baja no haya pactado una declaración institucional en memoria del fallecido expresidente Adolfo Suárez, después de que ERC, como portavoz del Grupo Mixto, haya vetado su lectura, pero ha apuntado que cada grupo parlamentario actúa "como le parece".

Al término de la sesión plenaria, Posada ha reconocido en los pasillos de la Cámara que le hubiera gustado no tener que pronunciar, a título personal, unas palabras de tributo a Suárez, sino que hubiera sido el secretario primero de la Mesa del Congreso el encargado de dar lectura a una declaración del conjunto de la Cámara, "que indudablemente tiene mucho más peso", ha dicho.

Sin embargo, ante el veto del Grupo Mixto, ha explicado que, como presidente del Congreso, ha querido dirigir "un elogio fúnebre" a Suárez, con el que, según ha dicho, lo que ha querido "en todo momento" es que su figura, su historia y su testimonio quedaran reflejados en el Diario de Sesiones del Congreso, así como el minuto de silencio posterior que han guardado todos los diputados, a excepción de los de Amaiur y ERC.

No apoyan una declaración que ensalza a la Monarquía

Alfred Bosch, portavoz de ERC y actual portavoz del grupo mixto en el Congreso, ha explicado en los pasillos del Congreso que su partido ha estado negociando hasta el último momento el texto aunque finalmente ha avanzado que no apoyará una declaración que ensalza a la Monarquía y menciona una transición "modélica" que, a su juicio, no fue tal.

"Se citaban elogios a la Monarquía española y se menciona que todas las fuerzas políticas democráticas participaron de una Transición modélica, cuando ERC todavía no había sido legalizada y no pudo concurrir a las elecciones de 1977. ERC no estaba allí", ha recordado.

"Tampoco estaremos presentes en el minuto de silencio porque, con todo el respeto a Adolfo Suárez y a su familia, no podemos participar en una manifestación de ensalzamiento de la Constitución Española y de la españolidad. No es nuestro papel", ha subrayado Bosch.

Amaiur, que también ha mostrado su rechazo a la declaración institucional, ha argumentado que el texto legitima a un presidente del Gobierno como Adolfo Suárez que "negó" junto al rey el derecho a decidir del pueblo vasco, "con la protección y connivencia del Ejército".