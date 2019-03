ERC rechaza reunirse con el rey en Zarzuela por su negativa a recibir a Forcadell

LAS REUNIONES COMIENZAN EL PRÓXIMO LUNES

La lista de reuniones del rey con todos los partidos con representación parlamentaria se ha hecho pública, y en esa lista no está Esquerra Republicana de Cataluña, porque el partido catalán no quiere visitar al monarca. ERC no quiere visitar a Felipe VI en respuesta a que no quisiera recibir a Carme Forcadell y que no haya llamado a Carles Puigdemont. La formación independentista añade que hasta que el rey no se reúna con instituciones catalanes, ellos no se plantearán ir a Zarzuela.