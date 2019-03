Un equipo de laSexta increpado y zarandeado en una protesta contra Podemos: "Os vamos a quemar vivos"

Un equipo de laSexta Noticias ha sido zarandeado e increpado por estar haciendo su trabajo, es decir, informar, durante una manifestación anti Podemos en Madrid. La agresiva y deplorable actitud

hacia la prensa de algunos de los asistentes a la concentración ha llevado a que le rompan la cámara a un periodista del Huffinton Post. Los congregados en la plaza de Colón afirmaban manifestarse

contra Pablo Iglesias y por la democracia.

Sin embargo, de forma ilegal y sin saber ni quién les había convocado, los manifestantes decían que estaban allí para defender la democracia, pero cuando han visto el microfono de laSexta han increpado e insultado a los reporteros que cubrían la concentración con la intención de echarles de allí.

"Paz, paz", pedía una de las manifestantes, pero paz ha habido poca y democracia menos. Un grupo de manifestantes extremistas ha invitado a los periodistas de laSexta a que se marchasen entre insultos, "Asquerosos", golpes e incluso amenazas de muerte: "A mí no me fotografíes, fotografía a tu madre", gritaba una de las asistentes. "¡Así os pegaran un tiro!", amenazaba otra.

Según ellos, los medios de comunicación son su enemigo. "Atacad que somos viejos", chillaba un señor. Una reacción sin control que les ha llevado a desear que "quemaran vivos" a los periodistas y a echarlos con amenazas y golpes "u os vais, u os echamos nosotros. Quita de ahí hijo de puta".

Un periodista del digital Huffington Post, Pablo Machueca, ha sido agredido y su cámara de fotos ha quedado totalmente destrozada en el suelo. "Me he metido para hacer una foto de la gente que estaba siendo agresiva con el compañero, pero no me ha dado tiempo a hacer la foto, porque un hombre me ha tirado la cámara al suelo", ha asegurado.