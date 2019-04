Entre nacionalistas, abstenciones y vetos: PP y Ciudadanos se lanzan advertencias mutuas para formar Gobierno

Para evitar unas terceras elecciones, Ciudadanos pide ayuda a Felipe VI. "Que convenza al señor Sánchez de que tendrá que abstenerse para que esto se ponga en marcha porque si no, iremos a otras elecciones", consideraba Rivera en una entrevista en el diario 'El País'.

Insisten en facilitar el gobierno a Rajoy con la abstención en la segunda vuelta. "Si otros hacen la misma reflexión y lo mismo que nosotros, puede haber Gobierno en España", asegura el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas.

PP y Ciudadanos ya han alcanzado un primer entendimiento que ha acabado por nombrar a Ana Pastor presidenta del Congreso. Es un primer paso, pero hay fisuras. Las dudas sobre un posible acercamiento entre PP y nacionalistas preocupan a Ciudadanos. "Un pacto entre PP e independentistas sería tan extraordinario que reconsideraríamos nuestra posición de votar abstención en la segunda vuelta", precisa Villegas.

Hipótesis que podrían dejar a Mariano Rajoy sin apoyos en la investidura. El PP, por medio de Javier Maroto, lanza su órdago: "Si C's mañana dice 'Sí' automáticamente los nacionalistas no son necesarios y se acaba este debate". En cambio, si no prospera el acuerdo con Ciudadanos, advierten. "La suma de los independentistas, Podemos y PSOE, que ahora vemos como imposible, mañana puede ser posible", asevera el vicesecretario de Organización del PP, Martínez-Maillo.

Con todo, Ciudadanos se mantiene firme: votarán 'No' al PP si pactan con nacionalistas, se abstendrán si no lo hacen, pero hay una tercera posibilidad: apoyar un Gobierno que no estuviera presidido por Rajoy. El PP pide responsabilidad a Ciudadanos y los de Rivera, a su vez, al PSOE para que no bloquee la situación para formar un gobierno cuanto antes.