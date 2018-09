Enfado de la jueza del caso Máster con la Fiscalía: pide que la "ilustren" sobre por qué no investigar a Casado y sí a sus compañeros

La jueza Rodríguez-Medel vuelve a la carga por lo que considera contradicciones de la Fiscalía y no entiende que siempre haya apoyado investigar a los compañeros de máster de Pablo Casado, pero no al presidente del PP: "Se dan supuestos idénticos (...) siendo el único elemento diferenciador el carácter aforado o no de los investigados".

Por eso, en su tercera providencia desde el viernes, la jueza vuelve a pedir aclaración con cierta ironía: "Resulta necesario pedir expresamente a la Fiscalía que ilustre a esta instructora (...) a efectos de dictar, en su caso, las resoluciones oportunas".

Resoluciones que pasarían por dejar de investigar a los compañeros de Casado imputados en la causa, incluidos los que confesaron ante la jueza que les habían regalado el título.

En su providencia, la juez Rodríguez-Medel señala directamente al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, como autor de ese cambio de criterio: "Por si con el informe del Excmo. Teniente Fiscal del Tribunal Supremo Sr. Navajas se está ordenando un cambio de interpretación". Un cambio que podría acabar con el archivo de la causa.