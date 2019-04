Una encuesta revela que Podemos sería tercera fuerza política en Andalucía

La noche electoral europea del 25 de mayo pasado irrumpieron con sus cinco escaños removiendo los cimientos de nuestra vida política.

Lo que alguno consideraba un voluntarioso ejercicio de optimismo político se convierte, encuesta tras encuesta, en una realidad. Este jueves, Cadena Ser hacía público un estudio sobre la intención de voto en Andalucía.

En él revelan que la formación de Pablo iglesias se convertiría en la tercera fuerza política con el 18% de los votos, a 13 puntos de los socialistas y a diez del Partido Popular.

"Estamos asistiendo a un terremoto político", ha señalado el portavoz de Izquierda Unida Gaspar Llamazares en el programa 'Al Rojo Vivo' después de ver cómo Podemos supera en diez puntos a Izquierda Unida en Andalucía mientras sigue recortando la diferencia que le separa de los dos grandes grupos políticos.

Por esta razón, el resto de partidos no se sienta a esperar que Podemos escale más posiciones aún. Este jueves, Pedro Sánchez tachaba de “populistas” las ideas de Podemos. "Es fácil decir que no paguemos la deuda pero no se puede hacer política sólo con eslóganes", ha considerado el secretario general de los socialistas.

También Rita Barberá utilizaba a Pablo Iglesias para ironizar sobre la debilidad de la izquierda. "Dentro de poco, todos en la izquierda se llamarán igual y llevarán coleta", ha declarado la alcaldesa de Valencia.

En cambio, el portavoz de Izquierda Unida contestaba a la propia Barberá defendiendo la idea de que el futuro está en la unión de la izquierda, con Podemos a la cabeza. "A Rita Barberá le preocupa que una coalición de izquierdas en Valencia desbanque al PP", ha asegurado Llamazares.

El caso es que, día a día, y encuesta tras encuesta, todos hablan de Podemos, y ellos interpretan a modo de "temor" las críticas que los otros partidos vierten a su formación.